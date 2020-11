Dr. Dre : le son inédit "Get It" de "Detox" disponible !

Le morceau "Get It" de Dr. Dre a été rendu public.

Le titre "Get It" de Dr. Dre vient d’être dévoilé dans sa totalité. Il devait faire partie de l’album "Detox" du rappeur, un projet qui n’est finalement jamais sorti au grand dam des fans.

Lundi 16 novembre, le journaliste Chad Kiser a présenté la version intégrale de "Get It" sur son site Web. Ce morceau avait déjà fait l’objet d’une fuite en ligne en 2018. Et bien avant, en 2009, 50 Cent a utilisé un extrait de la prod pour son freestyle “50 For President". Ce n'est donc pas totalement un inédit ! Le titre devait être présent dans la tracklist de l'opus "Detox", qui n'a jamais vu le jour. Un projet qui s’inscrivait dans la trilogie de "The Chronic" paru en 1992 et de "The Chronic 2001" délivré en 1999.

Dans un entretien avec VladTV en août, Akon a expliqué avoir travaillé sur cet album aujourd'hui légendaire. Il a parlé de ses contributions. Celui qui va faire construire une ville, a exprimé son désir qu’il voit le jour, malgré les objections de Dre. Il affirme que cet opus contient des bangers et des titres incroyables qu'on entendra jamais. Il déclare :

"Je ne pense pas que [Dre] comprenne vraiment son pouvoir. Sors cet album ! Je sais pertinemment que j'ai fait quelques bangers que le monde n'entendra probablement jamais. Mais mec, de ce que j’ai entendu quand nous travaillions ensemble, mec ils sont tellement chauds ! Mais c'est juste un perfectionniste - trop parfait."

Dans le documentaire HBO The Defiant Ones de 2017, Dre a expliqué que c’est son manque de lien avec le projet qui l’a finalement poussé à le supprimer. "Je n’ai jamais eu de lien avec [Detox], ça n’a pas fonctionné", a-t-il dit. Il confesse : "Je ne le referai plus jamais".

Vous connaissez l'adage : l'espoir fait vivre ! Alors peut-être qu'il sortira un jour dans sa totalité...

Ecoutez le titre ici.