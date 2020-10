Kodak Black : toujours enfermé, il va sortir un album !

Kodak Black revient à la musique.

On avait compris que la prison n'empêchait pas Kodak black de poursuivre ses activités. Enfin, quand il ne se fait pas tabassé par des matons. Il a d'ailleurs porté plainte dans cette affaire sans que l'on sache comment l'affaire a avancé. Mais, depuis qu'il est en prison, il a déjà envoyé des titres, pris part à des clashs sur Internet et communiqué régulièrement avec ses fans. Alors, c'est en toute détente qu'il va sortir un nouvel album alors que, rappelons-le quand même, il est toujours sous les barreaux...

Fatalement, cela faisait un moment que Kodak Black n'avait pas sorti d'albums. Depuis "Dying to Live" en 2018 exactement. Forcément, puisqu'il a été arrêté en 2019 après le festival Rolling Loud pour détention d'armes et qu'il purge actuellement une peine de 46 mois de prison. Mais celui qui ne cesse de changer de pseudonyme a cette fois annoncé lui-même la nouvelle via son compte Instagram, "Bill Israel", son nouveau projet sortira le 11 novembre et contiendra 11 titres.

On ne sait rien de plus sur cet intrigant opus mais l'omniprésence du chiffre 11 dans et autour de ce projet laisse à penser à un quelque chose qui aurait un lien avec la spiritualité ou la religion, une impression renforcée par la cover qui montre des signes du judaïsme, la religion de Kodak. Et le titre qui peut se lire de deux façons "Bill is Real" ou "Bill Israel". Ne pouvant pas faire de promo, il faudra donc attendre pour savoi rce que l'on va trouver dans cette nouvelle livraison de Kodak Black.