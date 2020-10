6ix9ine est-il complètement fini ?

C'est en tout cas l'avis d'Ebro Darden de la radio Hot 97.

Depuis l'échec de son album "Tales Tattle", on ne voit plus 6ix9ine nulle part et on ne l'entend plus dire combien il est talentueux et combien les gens l'aiment. Il ne clashe plus personne et n'est plus apparu sur les réseaux sociaux depuis un bail mis à part dans une vidéo de fans. Pour Ebro Darden, animateur star de la radio hip-hop Hot 97, c'est sûr, Tekashi est fini et sa carrière aussi.

En début de semaine, Darden a partagé un article sur Twitter qui disait : "Nommez un artiste qui a été mis avant ces trois dernières années et qui est complètement terminé ?" Il a écrit : "Je vais commencer. Tekashi 69". Bim, terminé, game over, ciao.

L'avis de Dardan n'est pas surprenant, il a toujours été un détracteur de 6ix9ine à tel point que le rappeur l'a souvent accusé de le backlister et d'entraver la bonne marche de sa carrière. En juin, quand Darden a publié le top 10 d'Apple Music, 6ix9ine l'a appelé pour lui dire qu'il avait "oublié" "Trollz", son titre avec Nicki Minaj...

Mais la question que pose Darden a un vrai sens. 6ix9ine après avoir réussi son retour après sa peine de prison avec "Gooba" notamment qui a battu record sur record, se permettant même d'effacer Eminem du plus grand nombre de vues sur YouTube en 24h. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été suivi d'effet et que son album "Tattle Tales" n'a pas eu les chiffres escomptés et que même son fidèle ami DJ Akademiks l'a qualifié de "flop". Tekashi peut-il se relever de cela ? Les gens aiment le troll, le clown mais a priori pas le rappeur et il faut admettre que son disque n'était pas bon et que la surprise et la nouveauté n'ont pas suffi. Aujourd'hui, 6ix9ine a disparu des écrans radars et c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui : comme ça il a le temps de travailler sa musique... Et ce n'est qu'avec un album de grande qualité qu'il pourra revenir dans le game comme étant un des rappeurs qui comptent...