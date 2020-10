13 Organisé : le beau geste de Jul

Jul est en train de faire fermer toutes les bouches, même celles de ses anciens haters.

Peu de projets sortis ces dernières années ont eu autant d'impact que "13'Organisé", la compilation 100% marseillaise qui regroupe la quasi totalité de la scène rap locale, sortie le 9 octobre 2020. Si ça n'est peut-être pas le meilleur démarrage du siècle, le succès immédiat de certains morceaux et le côté symbolique de l'album sont indéniables. C'est Jul qui s'est mis à la baguette de la compil', lui qui est un véritable amoureux du rap de sa ville, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il avait donc décidé de rassembler les plus vieux MCs de Marseille (Akhenaton, Le Rat Luciano, Sat,...) avec les plus jeunes, en passant évidemment par les générations intermédiaires (L'Algerino, Alonzo, Soprano, Naps,...).

Une initiative incroyable et géniale, dont le résultat est un produit très réussi musicalement. Sauf qu'au moment de payer tous ces participants, ça doit être un sacré casse-tête, pour savoir qui mérite quelle somme, en fonction des couplets posés sur l'album. Mais Jul, toujours aussi sympathique, a trouvé une solution parfaite, dévoilée par L'Algerino dans une des sessions live de cette semaine, sur Youtube : "C'est la première fois qu'un artiste décide de faire un projet sur lequel tous les artistes sont producteurs. Il a tenu à ce que tous les artistes touchent la même chose".

Invité à réagir à ça, l'OVNI a déclaré en toute humilité : "A la base je ne voulais pas faire ça pour l'argent déjà et je voulais faire croquer aussi les gens qui n'ont pas la possibilité d'être visibles. Autant les faire croquer avec de l'argent, du buzz. J'ai voulu tout partager et tout le monde touche pareil". Il y a ceux qui parlent d'être généreux, et il y a ceux qui n'en parlent pas, mais qui agissent.