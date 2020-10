Niro : son énorme projet !

Un EP tous les mois pendant neuf mois !

Niro ne fait jamais rien comme tout le monde. Selon Fif de Booska-P, il devrait sortir un EP de cinq titres par mois pendant neuf mois de suite soit la bagatelle de 45 morceaux en moins d'un an. Et il ne sera pas seul. Sur chaque EP le rappeur de Blois invitera un rappeur confirmé et un newcomer.

On le sait, Niro n'aime pas faire comme tout le monde. En 2020, et malgré le confinement et la situation sanitaire, il a déjà sorti - par surprise - l'album "Sale môme". Mais cela ne lui suffit évidemment pas. Toujours aussi productif, on peut d'ailleurs noter que la qualité de son travail n'en pâtit jamais, Niro avait annoncé en début de semaine vouloir donner une suite à son dernier opus.

Selon Fif de Booska-P, Niro enverrait donc un EP de cinq titres tous les mois pendant neuf mois. Et il doit avoir raison puisque l'artiste a retweeté son intervention et tous les autres sites qui ont relayé cette information.