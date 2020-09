Westside Gunn dévoile le tracklisting de "Who Made The Sunshine"

Et une liste de feats impressionnante.

Pour son premier album chez Shady Records, Westside Gunn a convié une liste d'invités prestigieuses sur les 11 titres de son projet "Who Made The Sunshine", prévu pour le 28 août dernier mais reporté après la mort de DJ Shay, affilié au crew de Buffalo.

Westside Gunn est enfin prêt à sortir son premier album chez Shady Records ce vendredi 2 octobre. Il vient de dévoiler la tracklist et a surtout partagé la liste des invités sur laquelle on retrouve du très très lourd avec notamment la présence de Black Thought, Slick Rick, Jadakiss, Stove God Cook $ et Smoke DZA ainsi que, évidemment, ses camarades de Griselda, Conway The Machine, Benny The Butcher, Armani Caesar, Boldy James et Keisha Plum.

A la production aussi il y a du beau monde puisque que Just Blaze, Alchemist, Daringer, Beat Butcha et Conductor Williams signent la musique des onze titres de l'album.

A noter aussi que ce sera le troisième projet de Westside Gunn de l'année 2020 après "Pray For Paris" en avril et "Flygod Is An Awesome God 2" en juillet et que sa productivité ne freine rien la qualité de ses albums. Surtout, ses compères ont eux aussi lâché des opus brûlants, Westide Gunn ne peut pas faire moins bien !