Tory Lanez met sa carrière en péril avec "Daystar" !

Rajouter de l'huile sur le feu, pas sûr que ça serve les intérêts de Tory Lanez...

Le rappeur canadien Tory Lanez est dans la tourmente depuis juillet, mois pendant lequel il a été impliqué dans une sombre affaire de fusillade sur Megan Thee Stallion, sa petite amie à l'époque. Alors qu'il est conseillé de faire profil bas quand on se retrouve dans ce genre de situations, l'artiste a plutôt décidé de sortir un album, "Daystar", dans lequel il essaie de se défendre, dit qu'il n'a pas tiré sur la chanteuse, avant de se contredire, et insulte au passage la moitié du rap game US.

A côté des nouvelles révélations dans l'enquête (Tory Lanez aurait dit "Danse s***pe" à Megan avant de lui tirer dessus, alors qu'elle était sortie de la voiture), on a donc l'impression que Tory est en craquage total puisqu'il s'attaque à tous ceux qui soutiennent Megan de près ou de loin. Hier, on vous parlait des attaques envers Dream Doll et Asian Doll, deux rappeuses qui avaient fermement pris position lors des faits, mais le canadien s'est également mis à manquer de respect à Chance The Rapper, Jay-Z et tout Roc Nation, ainsi que Bun B et bien d'autres.

Les morceaux "Sorry But I Had To" et "Money Over Fallouts" sont particulièrement virulents. En agissant de la sorte, non seulement il se ridiculise, car presque tout le monde est convaincu qu'il est coupable et certaines sources rapportent même qu'il aurait essayé d'acheter le silence de plusieurs témoins. Mais surtout Tory Lanez se ferme plusieurs portes et va finir par être boycotté par tout le rap game, lui qui a déjà mis des années avant de régler son clash avec Drake. Le voilà désormais en clash avec Jay-Z, pas sûr que ce soit un très bon choix de carrière...