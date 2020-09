Tory Lanez, Wejdene, Asap Ferg : les sorties de la semaine

Voici les sorties du 25 septembre 2020.

Aujourd'hui, on va avoir du mal à passer outre l'événement, la sortie de "16", le premier album de Wejdene. Mais attention, ce n'est pas la seule attraction du jour. Tory Lanez a pris tout le monde par surprise, Lil Wayne envoie une tonne de nouveaux titres, il y a un nouveau Public Enemy... Bref, il y en a pour tous les goûts. Suivez le guide !

A$AP FERG - "FLOOR SEATS II"

Alors que son statut au sein du crew A$ap Mob est contesté, Ferg continue d'avancer sans se soucier de ce qui se dit sur son compte. Avec "Floor Seats II", il poursuit son chemin et s'entoure de Nicki Minaj, Lil Wayne, Mulatto, Tyga et plus surprenant, Marilyn Manson.

ACTION BRONSON - "ONLY FOR THE DOLPHINS"

Action Bronson n'est pas du genre ultra présent alors quand il sort un véritable album, c'est un événement, d'autant qu'il a souvent tendance à préférer les formats courts type EP. Bon, le projet ne contient que 12 titres mais aussi des feats de qualité comme Meyhem Lauren, Hologram et Yung Mehico.

SPILLAGE VILLAGE - "SPILLIGION"

Le collectif issu du label Dreamville de J. Cole comprend EarthGang, J.I.D, le rappeur Jurdan Bryant, les chanteurs Mereba et 6lack, et les producteurs Hollywood JB et Benji. Pour leur quatrième projet, ils ont invité leur camarade de label Ari Lennox mais aussi Lucky Daye et de Chance The Rapper.

LIL WAYNE - "THA CARTER 5 DELUXE"

Le cinquième volume de la série "Tha Carter" de Lil Wayne est sorti en 2018. Cette fois, Weezy balance une version Deluxe avec 33 titres ! Un exploit alors qu'il a déjà sorti "Funeral" en 2020 et une version Deluxe. Pour le réussir, il s'est entouré de 2 Chainz, Post Malone, Gucci Mane et Raekwon. Chez lui, la productivité n'est pas un vain mot...

TORY LANEZ - "DAYSTAR"

On ne l'avait pas entendu depuis cet été quand il a tiré sur Megan Thee Stallion. Pas d'interviews, pas de réseaux, rien. Le Canadien a choisi de revenir sur cet incident dans un album lancé par surprise qui contient 17 titres de justification...

ELZHI - "SEVEN TIMES DOWN EIGHT TIMES UP"

Elzhi donne une leçon de lyricisme dans cet EP entièrement produit par JR Swiftz, un des producteurs attitrés de Griselda Records

PUBLIC ENEMY - "WHAT YOU GONNA DO WHEN THE GRID GOES DOWN "

Revenu chez Def Jam, le label de leurs débuts, PE envoie un album de 17 titres et s'entoure de la crème de la crème avec Nas, Black Thought, Rapsody, DJ Premier, YG, Ice-T, les membres vivants des Beastie Boys, Run-DMC, George Clinton etc. Et franchement, ça fait plaisir.

BRYSON TILLER - "TRAPSOUL DELUXE"

"Trapsoul" est le premier album de Bryson Tiller. La version Deluxe vient de débarquer, une semaine à peine avant que le projet ne fête ses 5 ans. Pour cette anniversaire, le chanteur a ajouté quatre nouveaux titres dont un morceau avec The Weeknd aux 14 déjà existants et un outro annonçant un nouvel album à venir.

FREDO BANG - "IN THE NAME OF GEE"

Fredo Bang avait initialement prévu de s'opposer à "Top" de YoungBoy Never Broke Again. Il a sans doute bien fait d'attendre vu le succès de son rival, large numéro un du Bilboard.

MACHINE GUN KELLY - "TICKETS TO MY DOWNFALL"

Machine Gun Kelly a pris un virage résolument rock. Il a longtemps fait de la fusion mais il semble que cette fois il ait basculé avec l'aide de Travis Barker. Même si le son est résolument pop-punk, il accueille quand même Trippie Redd et iann dior.

WEJDENE - "16"

Wejedene a déjà tout d'une grande. Pour son premier album, elle se présente seule, sans featurings alors qu'elle aurait certainement pu en avoir de prestigieux. 12 titres pour ravir ses fans et signer officiellement son entrée dans le monde des grands.

BEKAR - "BRIQUES ROUGES"

Bekar est un jeune rappeur lillois à suivre qui sort aujourd'hui son premier projet, "Briques rouges", 18 titres sans feats qui lui permettent de présenter son univers et de montrer son talent.

LASCO - "L.A.S"

Le rappeur des Lilas sort un nouvel EP qui montre qu'il va vraiment falloir compter avec lui à l'avenir.