Freeze Corleone : lâché par Universal, il réagit !

Freeze n'a pas l'air d'en avoir grand chose à faire...

Impossible de passer à côté ces derniers jours : la sortie de l'album de Freeze Corleone, "LMF", vendredi 11 septembre dernier, a provoqué un raz-de-marée dans le game. Les réactions des politiques et d'associations se sont enchaînées, appelant parfois au boycott ou à la censure. Certains clips et certains morceaux comme "Hors Ligne" semblent avoir disparu des plateformes de streaming, peut-être seulement temporairement. Un autre "coup dur" a également frappé le rappeur, même s'il s'y attendait évidemment, et ce coup vient de sa maison de disques, Universal.

Enfin libre

Merci a tous pour le soutient

Dieu vaincra jamais on arrête le marathon ???????????? — PHILLIP LIN (@freezecorleone) September 18, 2020

En effet la célèbre Major a décidé de mettre fin à leur collaboration avec Freeze Corleone, ne distribuant plus son projet. Via un communiqué, l'énorme label a affirmé que la sortie de cet album avait "amplifié des propos racistes inacceptables" et que par conséquent, ne pouvant cautionner ces lyrics, Universal se séparait de l'artiste. Sur Twitter le rappeur a immédiatement réagi en disant "Enfin libre, merci à tous pour le soutien. Dieu vaincra, jamais on arrête le marathon", une sorte de référence déguisée à Nipsey Hussle qu'il a déjà faite dans ses textes, plusieurs fois.

Ils veulent nous faire mais cest pas grave https://t.co/p51bgix0yr — PHILLIP LIN (@freezecorleone) September 18, 2020

L'artiste n'a donc pas l'air très atteint par la polémique, ni par le retrait d'Universal. Il faut dire également qu'il en est presque à 27 000 ventes sur sa première semaine, dont 8 000 physiques, ce qui est un excellent score pour lui. En attendant que le feuilleton juridique ne commence vraiment, Freeze Corleone a donc l'air plutôt serein.