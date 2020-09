Damso, Lil Tecca, YL : les sorties du jour

Voici les sorties du vendredi 18 septembre.

Evidemment, aujourd'hui est une grosse journée avec beaucoup de très bons projets mais pas de bol, Damso vient de balancer "QALF" et va forcément tous les court-circuiter. C'est évidemment l'événement du jour. Mais attention, ne ratez pas quand même le reste de notre sélection, il y a quand même de très très belles choses, autant de l'autre côté de l'Atlantique que dans l'Hexagone.

LIL TECCA - "VIRGO WORLD"

Lil Tecca sort enfin son premier album ! Un projet de 19 titres contenant des featurings de Lil Uzi Vert, NAV, Lil Durk, Polo G, Guwop Reign, Skrillex et DJ Scheme. Attendu en février, cet opus a été largement décalé notamment en raison du coronavirus. C'est pourquoi il était tant attendu.

MONEYBAGG YO & BLAC YOUNGSTA - "CODE RED"

Les deux rappeurs de Memphis se sont associés pour une mixtape commune. Tous les deux signés sur le label Collective Music Group (CMG) de Yo Gotti conjuguent leurs talents et leurs sons mais de façon distincte, même s'ils ont déjà collaboré ensemble dans le passé, sur cette mixtape qui comprend 13 tracks.

TOOSII - "POETIC RAIN"

C'est un artiste à découvrir. Un newcomer qui débarque avec un proijet de 17 titres et des feats de Summer Walker et Lil Durk. Même s'il n'est pas là depuis très longtemps, Toosii est un véritable phénomène qui compile des millions de vues sur YouTube et des millions aussi de streams. Son premier album "Platinum Heart" est sorti un plus tôt cette année.

ARMANI CAESAR - "THE LIZ"

La seule femme du roadster Griselda sort enfin son premier album, celui-là même qui avait été repoussé après la mort de DJ Shay, le mentor du crew. Evidemment, ses camarades de label sont bien présents pour l'épauler puisqu'elle a des feats avec Benny The Butcher, Westside Gunn et Conway The Machine.

ALICIA KEYS - "ALICIA"

Enfin ! Enfin, le voilà le nouvel album de la diva Alicia Keys. 15 titres avec des feat sde Miguel, Khalid ou Jill Scott et des productions qui la font revenir vers son travail d'avant, de belles ballades au piano ou des titres R&B à grosses basses. Engagée socialement, la chanteuse le reste dans ses titres et développe des thèmes qui ont trait aux événements qui secouent les Etats-Unis aujourd'hui.

CURREN$Y & HARRY FRAUD - "THE DIRECTOR'S CUT"

La combinaison entre le rappeur et le producteur fonctionne tellement bien qu'ils ont décidé de continuer à travailler ensemble alors qu'ils ont sorti "The OutRunners" en juillet. Neuf titres seulement mais des feats avec Snoop Dogg, Styles P, Larry June et Trippie Redd.

DIZZY WRIGHT - "MY HUSTLE UNMATCHED"

Pour son premier projet de l'année 2020, Dizzy Wright revient avec un opus de 12 tracks contenant des feats de Chevy Woods, Beanz, Austin Sexton, Landlord et Enchant.

SHY GLIZZY - "YOUNG JEFE 3"

Shy Glizzy termine sa trilogie avec ce projet de 18 morceaux sur lequel on trouve des appartions de Lil Uzi Vert, Meek Mill, ty Dolla $Ign, G Herbo et Zaytoven.

GRAFH - "GOOD ENERGY"

Deuxième projet de l'année après "The Oracle 3" sorti en mars dernier. Neuf titres seulement mais agrémentés de feats avec Jim Jones, 38 Spesh, Smoke DZA, ElCamino, Mysonne, Eric Bellinger, Ray Emmanuel et Sly Piper !

DAMSO - "QLAF"

C'est évidemment l'événement du jour dans le rap français, la sortie si attendue du projet de Damso, teasé depuis plusieurs mois maintenant. Au menu, 14 titres et peu de feats puisqu'on y retrouve juste Hamza, Lous and The Yakusas et Fally Ipupa. Plus calme, plus apaisé, le rappeur belge prend cette fois le soin de déclarer son amour, à sa mère mais aussi à d'autres femmes, lui qui aimait pourtant s'engager dans des relations sans lendemain. L'Afrique est aussi très présente dans cet album ainsi que des réflexions politiques sur l'état de ce continent qu'il a dû fuir quand il était très jeune. Côté musique, les prods varient entre rap, electro et sonorités congolaises.

YL - "COMPTE DE FAITS"

Alors qu'il a déjà sorti un projet pendant le confinement, "Vaillants", le Marseillais YL revient quelques mois après avec un opus encore plus fort, "Compte de faits". Et pour assurer le coup, il a fait appel autant à des vétérans comme Rohff ou Rim'K qu'à des représentants de la jeune génération comme Da Uzi, Naps ou ISK. YL performe certes mais fait surtout passer des messages clairs grâce à son écriture limpide.

KPOINT - "NDRX"

En développant le concept musical de Trap-n-roll, KPoint s'est imposé sur la scène rapologique française. Aussi bon guitariste que chanteur, il délivre aujourd'hui son premier album et a demandé à Dosseh, Kaza, Joè Dwèt Filé et Leto de venir l'épauler dans ce projet dans lequel il met en avant des aspects encore peu connus de sa personnalité et du public.

LE MOTIF - "PPREMIERE PARTIE"

Pour son premier EP, Le Motif a fait fort en proposant juste avant cette sortie un son par jour pendant 30 jours, réussissant même à créer un hit, "Ma Love" avec Heezy Lee. Producteur de talent, il essaie cette fois de s'imposer comme un artiste à part entière. Pour cela, il a fait appel à des musiciens sur quasiment chacun de ses titres et réussit à proposer diverses ambiances, introspectives, dansante ou encore sentimentale.