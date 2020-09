Conway The Machine, Freeze Corleone, Youngboy NBA : les sorties de la semaine

Les sorties de disques du vendredi 4 septembre.

On a beau être à mi-septembre, le planning des sorties n'est pas encore très fou... Bon, ce que l'on n'a pas en quantité, on l'a en qualité, notamment du côté des Etats-Unis avec les sorties de Conway The Machine et Youngboy NBA. En France, c'est le moment tant attendu pour les fans de Freeze Corleone. Rassurez-vous, c'est quand même une très bonne journée...

CONWAY THE MACHINE - "FROM KING TO A GOD"

Le rappeur de Griselda n'a pas fait dans la dentelle pour son premier album chez Shady Records. L'opus est produit par DJ Premier, Alchemist, Havoc, Murda Beatz, Khrysis, Daringer, Hit-Boy, Erick Sermon et Beat Butcha. Il contient également des featurings de Freddie Gibbs, Method Man, Westside Gunn, Benny The Butcher et Lloyd Banks. Autrement dit, il est lourd !



YOUNGBOY NBA - "TOP"

YoungBoy Never Broke Again cherche clairement à devenir encore une fois unméro un avec ses 21 nouveaux titres. Pour cela, il s'est adjoint les services de Snoop Dogg et Lil Wayne, des vétérans du game. Alors qu'il avait annoncé une pause, il n'a finalement tenu que cinq mois depuis "38 Baby 2" avant de récidiver.

BOBBY SESSIONS - "RVLTN (CHAPTER 3)"

Bobby Sessions reprend sa série "RVLTN" qu'il a débuitée en 2018. Dans ce chapitre 3 aka The Price of Freedom, le natif de Dallas s'entoure de Royce Da 5’9, ZYAH et The Outfit, TX.

B.O.B - "SOMNIA"

S'il n'a plus le buzz qu'il avait il y a quelques années, B.o.B continue de sortir des projets. Il définit "Somnia" comme un opus indépendant et son premier album avec un thème...

LIL REESE - "LAMRON 1"

Pour son premier projet depuis deux ans et la fusillade au cours de laquelle il a failli perdre la vie, Lil Reese est de retour et montre qu'il n'est pas qu'un des principaux opposants de 6ix9ine mais bien un très bon rappeur.

FREEZE CORLEONE - "LA MENACE FANTÔME"

Cette nuit, la Toile s'est affolée : l'album si attendu de Freeze Corleone n'était disponible nulle part., Un simple bug vite corrigé et les fans ont pu très vite apprécier 17 titres de très grande qualité avec des feats de Alpha Wann, Depos Rutti, Alpha 5.20, Stavo, Le Roi Heenok, Shone, Black Jack OBS ou encore Ashe 22.

GRAND CORPS MALADE - "MESDAMES"

Grand Corps Malade a sorti un album de duos uniquement avec des artistes féminins dans lequel il se penche sur la condition féminine avec des invitées de choix comme Louane, Véronique Sanson, Camille Lellouche ou encore Laura Smet.

ICHON - "POUR DE VRAI"

Le rappeur/chanteur a travaillé pendant plusieurs années avec le producteur PH Trigano pour finalement arriver à ce premier album, "Pour de vrai" qui sort le jour de son trentième anniversaire.