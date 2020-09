Action Bronson : le tracklisting de "Only For Dolphins"

L'opus sortira le 25 septembre.

Action Bronson est sur le chemin du retour. Le rappeur new-yorkais vient d'annoncer que son tant attendu nouvel album, "Only For Dolphins" sortira le 25 septembre prochain. Et pour accompagner cette bonne nouvelle, il a aussi balancé un nouveau clip et le tracklisting du projet.

Le nouvel opus d'Action Bronson contiendra douze titres et des feats avec Meyhem Lauren, Hologram et Yung Mehico. Les tracks ont été produits par Alchemist, Daringer, Samiyam et Action lui-même. S'exprimant sur le titre de l'opus dans un communiqué de presse, le rappeur a déclaré que "le dauphin est l'une des créatures les plus intelligentes jamais créées sur la planète sur laquelle nous nous trouvons. Ils ont leur propre façon de communiquer. Ils ont des nuances et des actifs corporels comme nous. Les seules personnes qui me comprennent sont ces joueurs à cinq outils, ces êtres supérieurs qui sont sur la même onde télépathique que moi", comprenne qui pourra...

"Only for Dolphins" est le premier album de Action Bronson depuis "White Bronco" en 2018. Il comprendra son single "Latin Grammys", sorti en juillet aux côtés d'un clip fou mettant en vedette Bronson dans le concours World’s Strongest Man de 1995...

Il en a aussi profité pour partager un nouvel extrait de l'album, "Golden Eye".

Retrouvez le tracklisting de "Only For Dolphins" juste ici :

1. Capoeira ft. Yung Mehico

2. C12H16N2

3. Latin Grammys

4. Golden Eye

5. Mongolia ft. Hologram & Meyhem Lauren

6. Vega

7. Splash

8. Sergio

9. Shredder

10. Cliff Hanger

11. Marcus Aurelius

12. Hard Target