Brandy et Monica : le Verzuz de la réconciliation (vidéo)

Malgré une petite tension, Monica et Brandy ont partagé un bon moment.

On les a cru un temps fâché après leur énorme succès commun "The Boy Is Mine" et l'album qui va avec, "Never Say Never". Mais avec leur Verzuz de cette nuit, Brandy et Monica, les deux stars du R&B ont montré qu'il n'en était rien et, une fois encore, elles ont écrit l'histoire ensemble.

Comme pour les derniers Verzuz, notamment celui de Rick Ross et 2 Chainz, les deux divas sont réunis dans un seul studio et envoient des titres à tour de rôle avant d'en reprendre certains a capella ou en accompagnant les prods. Les deux femmes se connaissent bien et connaissent bien leur répertoire ce qui fait que, souvent, elles réussissent à chanter en duo. La façon idéale pour mettre fin à leur querelle et à leur opposition, en public, devant plus d'un million de personnes ! Entre les titres, les deux chanteuses racontent des anecdotes et rigolent ensemble.

Mais, elles n'ont pas occulté leurs différents et ont abordé les tensions qui ont régné entre elles, reconnaissant que ce n'était pas bon et qu'elles n'auraient pas dû y attacher autant d'attention. C'est sans doute pour cette raison qu'elles ont beaucoup parlé d'amour et de respect malgré leur passé. Brandy a également révélé que Missy Elliott, qui a écrit et produit beaucoup de morceaux pour Monica, avait joué un rôle très important pour l'amener à accepter le Verzuz.

Mais, avec leur background, tout n'a pas été aussi simple. Il y a quand même des moments de tension, notamment quand Brandy a essayé de faire une blague en revenant sur le moment où Monica l'a giflée dans les coulisses d'une émission. Sentant la gêne, Brandy s'est immédiatement excusée et a reconnu qu'elle n'aurait pas dû revenir sur cette histoire.

Heureusement les deux femmes sont rapidement passées à autre chose et ont continué leur battle en toute harmonie et l'ont très bien fini comme on peut le voir sur la vidéo postée par le compte Instagram de Verzuz.