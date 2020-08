Booba - Wejdene : la connexion innatendue

Les deux artistes s'apprécient.

A priori, rien ne pouvait laisser penser que Booba et Wejdene avaient des points communs leur permettant d'avoir un échange soutenu, si ce n'est leur réussite dans la musique. Mais, on le sait, B2O a du nez et des oreilles quand il s'agit de donner de la force à de jeunes talents en devenir. Et il semble qu'il ait parié sur la jeune chanteuse.

Alors que le titre et le clip de "Coco", le dernier single de Wejdene fait un carton, le Duc en personne a reconnu le succès de la jeune femme née à la Courneuve dans un message sur sa story Instagram.

"Wejdene.bk, laisse-nous croquer maggle. En plein covid, tu nous fais ça, t'as vraiment pas de coeur".

Le reste du message rappelle que "Coco" la dernière vidéo mise en ligne par Wejdene a cumulé 5 millions de vues sur YouTube en 24h et que les derniers à avoir réussi un tel exploit étaient N.O.S et Ademo de PNL avec leur titre "Au DD", autant dire une référence.

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes échangent des messages et des félicitations à tel point que la Toile bruisse de plus en plus d'une possible collaboration entre le vétéran et la révélation de l'année.

????Un feat entre Booba et Wejdene serait entrain de se faire, la fin du Duc ? pic.twitter.com/jUJr49inNL — ᴛʀɪsᴛᴀɴ (@Tristaaan____) August 17, 2020

Il y a quelques jours, Le Duc avait posté une image sur son compte Instagram avec cette légende. "Les temps sont durs, nous aussi". Un post que Wejdene avait avec un émoji feu et un émoji prière. Le commentaire de la jeune chanteuse na pas laissé B2O insensible puisqu'il lui a répondu avec le drapeau noir, le symbole qu'il réserve habituellement des rappeurs dont il est proche.

Ces échanges se sont de plus en plus directs et les rumeurs, qui allaient déjà bon train, d'une possible collaboration entre les deux artistes sont de plus en plus insistantes.

On serait vraiment curieux d'entendre ça...