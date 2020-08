Nas : le tacklisting de "King's Disease"

Nas continue de teaser la sortie prochaine de son album "King’s Disease". On savait déjà que le projet était entièrement produit par Hit-Boy. On sait désormais que le tracklisting contient 14 titres et de nombreux feats très intéressants.

C'est le rappeur lui-même qui en a fait l'annonce sur Instagram.

Le clash contre Doja Cat est présent mais c'est surtout la liste des collaborations qui donne envie. Sur le prochain album de Nas, on retrouvera Anderson .Paak, Big Sean, Charlie Wilson, Don Tolliver, Fivio Foreign, Asap Ferg, Lil Durk et des retrouvailles avec son ancien super-groupe The Firm ! La liste du roi comme le rappeur new-yorkais l'écrit lui-même. Il a aussi mis en ligne une nouvelle collection de merchandising pour ses fans.

Mais ce qui est certainement le plus remarquable dans cette tracklist, c'est la confirmation que les choses se sont arrangées avec les membres de The Firme et c'est la bonne nouvelle du jour. Après, les fans de longue date noteront que la version du super-groupe comprend les les membres originaux AZ et Foxy Brown mais que Nature a été remplacé par Cormega. Il faut croire que depuis le titre "Destroy & Rebuild" sur l'album "Stillmatic" sorti en 2001 mettant violemment fin à leur collaboration avec eux, les choses ont changé dans le bon sens et les vétérans se sont réconciliés !

Toujours est-il qu'un album de Nas n'est jamais un événement anodin et on attend sa sortie avec impatience !