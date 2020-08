Hamza tease son nouvel album

Avec un extrait inédit.

Hamza est en train de faire monter la sauce, normal me direz-vous pour celui que l'on surnomme le Sauce God. Avec un simple extrait d'un inédit, il a mis les réseaux sociaux en émoi et a suscité beaucoup d'espoir chez les fans de rap français en vue d'un prochain album.

Progressivement, Hamza revient dans l'actualité. Il a d'abord été en featuring sur un titre de Lous and The Yakusa, "Laisse-moi" puis il s'est affiché sur les réseaux avec Zed du groupe 13 Block avec cette légende : "ALBUM MODE" qui laisse présager que son deuxième album studio est sur les rails. Ensuite, on l'a aussi vu avec Gazo, l'un des experts de la drill made in France, un style sur lequel Hamza s'est déjà essayé au printemps avec la sortie de son EP "140 BPM". Mais cela ne suffit pas au rappeur qui continue d'avancer, conscient que sa carrière est en pleine ascension.

Le teasing continue cette fois avec un court extrait vidéo d'une session en studio dans lequel il semble qu'Hamza soit en train d'enregistrer.