Drake : ce que l'on sait de "Certified Lover Boy"

Le prochain album du Canadien.

Cela fait maintenant plus de deux ans que Drake n'a pas sorti d'album solo, depuis "More Life" en 2017. Cette année, il a quand même lancé la mixtape "Dark Lane Demo Tapes" mais ce projet n'est pas considéré comme un véritable album puisqu'il n'y avait pas que des inédits dessus. Rassurez-vous, l'attente est sur le point de prendre fin, puisque le rappeur de Toronto l'a dit lui-même, "Certified Lover Boy" arrive. Il l'a annoncé alors qu'il lançait son nouveau single, "Laugh Now Cry Later" avec Lil Durk.

Le 14 août, Drake a confirmé le titre de son prochain opus : "Certified Lover Boy". On sait depuis qu'il a essayé de déposer le nom mais il n'a pas réussi à cause d'un groupe canadien, les Loverboy, et d'une marque de lingerie du Michigan qui ont des noms similaires.