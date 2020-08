Young Dolph, Dave East, Guapdad 4000 : les sorties de la semaine

Voici les sorties des projets du vendredi 14 août

Même en plein mois d'août et à proximité du week-end du 15 août, la musique ne lâche pas l'affaire et les artistes continuent de nous fournir en projets de qualité pour bien terminer notre été. C'est plus calme du côté français puisque, on le sait, les rappeurs fourbissent leurs armes pour la rentrée.

YOUNG DOLPH - "RICH SLAVE"

Un temps, Young Dolph a pensé s'éloigner du monde de la musique. Finalement, le rappeur de Memphis a décidé que le temps n'était pas encore venu. Il revient donc aux affaires avec l'album "Rich Slave" qui contient 16 titres avec notamment des featurings de Megan Thee Stallion et G Herbo.

DAVE EAST - "KARMA 3"

Deux ans après avoir livré la mixtape "Karma 2", Dave East reprend la série avec le troisième volume. Le projet contient des collaborations avec Young Dolph, Benny The Butcher, Mary J. Blige, A Boogie Wit Da Hoodie et Popcaan.

BOLDY JAMES - "THE VERSACE TAPE"

Boldy James rejoint officiellement la famille Griselda Records en lançant "The Versace Tape" pour sa première sortie sur son nouveau label. Le titre fait référence au producteur Jay Versace qui gère toutes les prods de l'album de dix titres.

TECH N9NE - "MORE FEAR"

Tech N9ne ne se plie pas à la nouvelle mode des éditions Deluxe, enfin pas tout à fait, mais il ajoute tout de même une suite à son album "Enterfear" en lançant un projet de sept titres "More Fear", quelques mois seulement après la sortie de son opus.

GUAPDAD 4000 - "THE PLATINUM FALCON RETURNS"

Guapdad 4000 a longuement teasé de la musique via ses réseaux sociaux. Il est finalement arrivé avec un nouveau projet, "The Platinum Falcon Returns", une sorte de suite de son opus sorti en avril, "Platinum Falcon Tape, Vol. 1", inspiré par la quarantaine durant le coronavirus. Guapdad est décidément très actif puisque son premier album, "Dior Deposits" était sorti seulement six mois avant.

COI LERAY - "NOW OR NEVER"

Coi Lery a invité sur son EP "Now Or Never", Gunna, Kiana Ledé, Sevyn Streeter et Fetty Wap. Un projet sorti chez Republic Records.

RONNY J - "JUPITER"

Ronny J est surtout connu pour son travail derrière les machines. Il a notamment produit pour Eminem, Kanye West, Denzel Curry ou encore Juice Wrld. Sur son EP, il affiche ses compétences derrière le micro.

03 GREEDO & RON-RONTHEPRODUCER - "LOAD IT UP VOL. 01"

Le rappeur incarcéré 03 Greedo s'associe avec son collaborateur de longue date Ron-RonTheProducer pour un nouveau projet intitulé "Load It Up Vol. 01". "Cela revient à ce que je faisais quand je montais", explique-t-il.

KAASH PAIGE - "TEENAGE FEVER"

La récente signature Def Jam sort son premier album. La chanteuse drivée par Roc Nation a travaillé avec des artistes comme Isaiah Rashad, Don Toliver, 42 Dugg.