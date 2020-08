Dr. Dre et Xzibit sont ensemble en studio

Attention bonne nouvelle ! Dr. Dre est actuellement en studio avec Xzibit. Pour les anciens, cette combinaison rappelle d'énormes classiques de la West Coast. Pour les plus jeunes, c'est le moment de connaître une page de l'histoire du rap avec ces deux monuments.

C'est X qui partagé la bonne nouvelle sur Instagram. Il travaille avec Dr. Dre pour un futur projet.

On espère que ce sera un album de X To the Z qui n'a rien sorti depuis 2010 et son projet "Napalm" qui comprenait déjà un titre produit par Dre : "Louis XIII" avec King T et Tha Alkaholiks.



La photo publiée par Xzibit est apparue moins d'une semaine après que Dre a été vu en studio en compagnie de Nas et Slim The Mobster. Bien que l'on ne sache pas sur quoi ils ont pu travailler, Nas a récemment teasé de nouveaux projets. Autant dire que notre bon docteur a repris le collier et qu'on espère vraiment qu'il va envoyer du lourd !

Pour le moment, on ne sait pas sur quoi travaille X et Dre d'autant que rien le rappeur né à Detroit n'a pas annoncé de nouveau projet. Il a juste dit à HipHopDX qu'il envisageait une réédition de "Restless" pour fêter son 20e anniversaire qui pourrait inclure des morceaux inédits de son supergroupe Golden State Warriors avec Ras Kass et Saafir.

Si Dre est aux manettes, on prend !