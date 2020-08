Rakim propose un Verzuz à Big Daddy Kane

Au nom du vrai hip-hop.

Lancés durant le confinement, les Verzuz de Timbaland et Swizz Beatz sont devenus des événements incontournables de la culture hip-hop à tel point que les vétérans veulent aussi s'y mettre. C'est en tout cas ce que Rakim a proposé à Big Daddy Game : une opposition au nom du "real hip-hop".

Alors que le dernier Verzuz en date entre Rick Ross et 2 Chainz a encore été un bon moment, on salive d'avance sur une possible rencontre entre Rakim et Big Daddy Kane qui serait un peu le pendant de celle entre Babyface et Teddy Riley qui ont clairement marqué l'histoire... Depuis la création des Verzuz, on voit bien que ce sont les plus old school qui remporte le plus de succès, à l'image du "match" entre Snoop Dogg et DMX par exemple ou de celui entre RZA et DJ Premier. Alors Rakim opposé à Big Daddy Kane, ce serait plus de 30 ans de l'histoire du rap qui nous contemplerait : on est pour ! A fond même !



Vendredi 7 août, le God MC a publié une photo Instagram en noir et blanc de Kane et de lui-même avec un V géant au milieu. L'invitation est on ne peut plus clair.