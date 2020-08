Booba prépare-t-il un feat avec Soolking ?

Le Duc n'est pas contre en tout cas.

Après s'être moqué des internautes et des médias sur une publication en studio où ne voyait que ses pieds, Booba semble quand même confirmer qu'il est bien en train d'enregistrer un nouvel album. A un commentaire d'un internaute qui lui demandait si un featuring avec Soolking serait possible, il a lui-même répondu que ce serait "lourd". Voilà qui jette encore un peu plus de mystère sur les faits et gestes actuels de Booba.

Et c'est justement sous cette publication que le Duc répond à un internaute quant à une éventuelle combinaison entre lui et le chanteur d'Affranchis Music.

Un honneur de plus pour le chanteur dont le dernier album, "Vintage" vient d'être certifié or. Mais bon, comme souvent avec Booba, on ne sait pas ni où, ni comment, ni quand etc... Le mystère reste entier et même l'auteur de "Melegim" n'a pour l'instant pas réagit à cette possibilité. Et pourtant, il sait s'adapter à tous les terrains comme le prouvent ses nombreux featurings tandis que Booba sait aussi très bien travailler avec des artistes de générations différentes de la sienne. Une collaboration entre les deux artistes serait sans aucun doute un immense succès puisque chacun de leurs titres respectifs comptabilisent des millions de vues. Et puis, on le sait, travailler avec Booba est souvent synonyme d'accélération de carrière. On l'a bien vu avec d'autres artistes comme Damso, Shay, Benab ou Maes pour ne citer qu'eux. Non pas que leur carrière était au point mort à l'époque mais leur proximité avec le Duc les avait propulsés encore un peu plus loin ! Celle de Soolking se porte également très bien mais un coup de main est toujours le bienvenu.