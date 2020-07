K-Reen "Va Au-Delà" dans son nouveau single

Découvrez le nouveau titre "Va Au-Delà" de K-REEN !

K-REEN est une auteure-compositrice-interprète, choriste mais aussi rappeuse française, née en Guyane. Elle grandit à Créteil, en région parisienne et dès son plus jeune âge, K-REEN chante et se met à écrire ses premières ébauches de chansons à l'âge de 13 ans. C'est en véritable autodidacte que l'artiste trouve les clefs de son univers musical, influencée par des artistes comme Michael Jackson, Prince ou encore Whitney Houston, elle invente sa propre logique de création. Dans les années 90, elle devient membre du groupe rap Roostneg et collabore par la suite avec de grands noms comme MC Solaar ou Princess Erika. Établie en tant que pionnière du R&B, K-REEN revient aujourd'hui avec son nouveau titre "Va Au-Delà".

La chanteuse K-REEN revient en force avec "Va Au-Delà", un nouveau single 100% reggae. Avec ce nouveau titre, K-REEN propose un morceau fédérateur dans lequel elle incite son auditoire à dépasser les "on dit" et autres présupposés, sur des mélodies entraînantes. Un hymne de liberté qui entre en résonance avec l'actualité et le mouvement "Black Lives Matter". Fière de la couleur de sa peau, la chanteuse lance ici un appel plein d'espoir à aller au bout de ses rêves. Un retour attendu pour la diva sur un texte empreint de détermination et d'optimisme.

Le single "Va Au-Delà" de K-REEN est disponible sur toutes les plateformes de streaming, ici !