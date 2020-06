50 Cent : "Eminem est le meilleur rappeur au monde"

Pour Fifty c'est sûr, le GOAT est Eminem !

50 Cent vient d'atteindre les 100 millions de streams sur Spotify pour le morceau "Patiently Waiting" en featuring avec Eminem issu de l'album "Get Rich Or Die Tryin".

Afin de fêter ce nouveau record, l'interprète de "Candy Shop" a partagé une photo de lui et Slim Shady sur son compte Instagram. Le cliché date de la cérémonie du Hollywood Walk Of Fame qui mettait Fifty en vedette. Ce jour-là, Eminem et Dr. Dre avaient répondu présents pour féliciter leur ami et prendre la pose.

50 Cent ajoute en légende : "Cette combinaison fonctionnera toujours. Je pense que cela à un rapport avec le fait que Em soit le meilleur rappeur au monde, mais je ne suis pas mal non plus. #amispourtoujours" Une belle façon de célébrer son pote mais aussi une occasion pour lui de se saucer en blagant. Plus tôt ce mois-ci, Eminem avait balancé une petite liste des meilleurs rappeurs de tous les temps et 50 Cent n'en faisait pas partie...Pas grave, le producteur de "Power" ne semble pas lui en tenir rigueur et lui offre volontairement la place de GOAT.

Le single "Patiently Waiting" qui était dans l'album "Get Rich Or Die Tryin" sorti en 2003, marque le début de la collaboration des deux artistes et aussi de leur amitié. Pour rappel, les deux rappeurs ont souvent collaboré ensemble, on note les morceaux : "Don't Push Me" avec Lloyd Banks, "Never Enough" avec Nate Dogg, "Gatman & Robin" ou encore "Psycho" et plus récemment l'inattendu "Remember The Name" avec Ed Sheeran.