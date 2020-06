NVLG Vol.3 présente "Twitter" de Rouhnaa

Découvrez le nouveau clip "Twitter" de Rouhnaa, extrait de la compilation NVLG Vol.3 !

NVLG a récemment présenté un troisième volet de ses compilations rap avant-gardistes et revient aujourd'hui avec le clip "Twitter" de Rouhnaa ! Rounhaa est un jeune artiste âgé de 19 ans originaire de Genève. Avec son deuxième projet "Yeratik", il confirme son évolution artistique et laisse présager des thématiques bien plus introspectives. Ses terrains favoris sont la nostalgie et la mélancolie, deux domaines dans lesquels il aime performer. Présent aux côtés de Yonn, Frenetik, Le Sid et A$tro Boi sur "NVLG Vol.3", Rouhnaa propose avec "Twitter" un titre empreint d'une mélancolie contemporaine planante.

Dans "Twitter", Rouhnaa parle des complexes, plus particulièrement ceux des femmes, souvent trop influencées par les médias. Profondément optismiste, le jeune artiste Suisse vient dénoncer "la norme" sur un visuel de clip complètement futuriste et "matrixé". Un joli clin d'oeil à la plateforme au petit oiseau. Avec ce titre, Rounhaa prend la suite d'A$tro Boi qui avait introduit l'EP "NVLG Vol.3" avec son clip "Minuit 16". Les précurseurs du rap underground n'ont pas fini de vous surprendre, c'est pourquoi NVLG réeditionne le troisième volume de sa compilation le 3 Juillet prochain ! Avec plus de 2 millions de streams, les jeunes talents ont de l'avenir.

Le clip "Twitter" de Rounhaa extrait de l'EP "NVLG Vol.3" est disponible sur Générations et à regarder sans plus attendre.