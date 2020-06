6ix9ine jubile : "Trollz" est numéro 1 au Billboard

6ix9ine prend sa revanche !

C'est peu dire que 6ix9ine avait mal pris que "Gooba" ne soit pas numéro un au Billboard 100 et pire, qu'il n'arrive qu'à la troisième place. Il avait même accusé Ariana Grande et Justin Bieber, les premiers du classement d'avoir triché, et Billboard de falsifier les chiffres et de tout faire pour qu'il ne soit pas en tête des charts. Il avait promis qu'il avait compris ce qu'il avait à faire et que cela ne se passerait pas comme ça pour "Trollz" demandant même à ses fans d'acheter quatre fois le titre sur iTunes, le maximum autorisé avec une carte bancaire. En mobilisant à la fois les Barbz et les Trollz, Tekashi et Nicki ont réussi leur coup et obtiennent la première place du Billboard Hot 100 !

"Trollz" est donc numéro un du Billboard, reléguant "Rockstar", le feat entre DaBaby et Roddy Rich à la deuxième place tandis que Lil Baby prend la troisième place avec "The Bigger Picture".

Evidemment, 6ix9ine s'est réjoui de ce résultat, on peut même dire qu'il a carrément pété un plomb hurlant sa joie sur Instagram et expliquant : "Personne ne peut m'arrêter ! Vous ne pouvez pas me blacklister !" et en faisant sauter le champagne. Mais pour être plus clair, on vous conseille de regarder la vidéo. Dire qu'il exulte serait loin de la vérité, il est bien au-delà !

"Numéro 1 au Billboard, vous ne pouvez pas me stopper, vous ne pouvez pas me blacklister. Pas de radio, pas de playlists importantes sur Spotify ou Apple. Ils ont essayé de pousser une autre chanson ! Laissez le monde voir ce que vous avez fait ! Je suis plus grand qu'une star et j'ai vu toutes les fanbases se mobiliser pour faire ce numéro un ! Numéro un sans aucun de vous ! Haters, regardez ça un million de fois, haters, haters ! Vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis numéro un contre toute l'industrie et j'ai gagné ! Nicki Minaj, nous sommes des putains de monstres ! Je t'aime !"

Dire qu'il est content est un euphémisme...

Ce numéro un est aussi historique pour Nicki Minaj puisque selon Chart Dat, c'est la première fois qu'une rappeuse arrive en tête du palmarès depuis 1998 et le titre "Doo Wop (That Thing)" de Lauryn Hill. Elle était évidemment très contente mais sa joie était plus contenue et surtout, elle a tenu a remercier ses fans, les Barbz pour leur fidélité et leur amour.