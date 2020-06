HIRO balance l'édition deluxe de "Erratum" avec "Mi Amor"

Découvrez le nouveau clip "Mi Amor" de Hiro !

Difficile à croire, pourtant, le véritable hit-maker Hiro, ne se voyait pas artiste. Il y a quelques années encore, Hiro se destinait à une carrière sportive. Depuis, le chanteur d'afrobeat congolais a parcouru du chemin, du groupe Bana C4 à sa carrière solo, c'est en autodidacte qu'il a appris le chant et la danse.

L'année dernière, Hiro a dévoilé son album "Erratum", un condensé d'histoires d'amour sur des rythmiques toujours plus dansantes. Après un Olympia et un single d'or avec "À Découvert" ft. Ninho, Hiro a également été coach pour la troisième saison de The Voice Afrique Francophone. Récemment en featuring avec le rappeur Bolémvn, Hiro prouve qu'il nous réserve bien des surprises !

Hiro revient avec un véritable hit de l'été, "Mi Amor" en feat avec Dj Gabriel Do Borel. Toujours plus efficace, Hiro allie une production audacieuse sur fond de flûte de pan à un clip solaire, tourné au Brésil. Entre déhanchés sensuels et véritable déclaration d'amour, l'amoureux des femmes qu'est Hiro pourrait bien faire tourner la tête à nombreuse d'entre elles avec "Mi Amor". Après avoir fait single d'or avec "À Découvert" ft. Ninho, l'artiste pourrait bien réitérer l'opération avec ce nouveau morceau !

Vous avez aimé l'album "Erratum" de Hiro et vous en voulez plus ? Son édition deluxe est désormais disponible avec 7 titres inédits inclus, ici.

Découvrez le clip "Mi Amor" de Hiro sur Générations !