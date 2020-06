Alicia Keys et John Legend vont s'opposer dans un Verzuz

Le prochain Verzuz opposera Alicia Keys et John Legend. C'est un des cofondateurs et également le mari de la chanteuse, Swizz Beatz qui a fait cette annonce sur Instagram. Leur "duel" aura lieu le 19 juin, une date symbolique puisque c'est le 19 juin 1865 que de nombreux esclaves noirs ont été libérés de l'esclavage.

L'idée avait été soufflée par John Legend en personne lors d'un entretien avec Nick Cannon. Il avait dit : "Je pense que ce serait une très bonne chose et honnêtement, je pense que nous le ferons. Si c'était le cas, ce serait comme un duel au piano". On ne sait pas encore qu'elle sera la configuration choisie pour ce Verzuz mais il s'annonce déjà plein de grâce et de douceur et devrait permettre d'apaiser les esprits et de panser les plaies en cette période si agitée pour les Etats-Unis.

Et puis, il faut s'attendre à du très lourd. Alicia Keys a remporté plusieurs Grammy Awards tandis que John Legend est l'une des 15 personnes à avoir gagné au moins un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award.

"Ce que j'aime dans la façon dont ça se passe jusqu'ici, c'est que nous voyons des producteurs et des auteurs, plus de simples artistes" a-t-il expliqué à propos des Verzuz. "Parce que pour les producteurs et les auteurs, on ne savait pas forcément qu'ils étaient derrière telle ou telle chanson comme cela a pu être le cas avec Babyface et Teddy Riley. Un Verzuz c'est à la fois de la joie et de l'éducation."

Ce sera aussi le premier Verzuz après la mort de George Floyd et des événements qui ont suivi.