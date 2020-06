Ludacris : son top 5 des meilleurs rappeurs de l'histoire

Pour Luda, c'est le flow qui fait la différence.

Avec tout ce qui se passe aux Etats-Unis, on a un peu oublié les choses plus légères mais qui font toujours plaisir comme les tops. Ludacris vient de remédier à cette situation en donnant son top cinq des meilleurs rappeurs. On y retrouve Andre 3000, Kendrick Lamar, J. Cole, Jay-Z et Lil Wayne.

Alors qu'il était invité sur le podcast "Hip-Hop Moments of Clarity" de XXL, Ludacris a donné le nom des cinq rappeurs qui ont les flows les plus incontournables du game. "C'est probablement l'une des plus grandes questions qu'on m'ait jamais posé" a d'abord dit le natif d'Atlanta, avant de livrer un premier nom, celui du rappeur d'Outkast, Andre 3000 : "J'ai l'impression qu'il est toujours dans le défi" a expliqué Luda pour justifier son choix. Il a donné la deuxième place à Kendrick Lamar puis il a mis J. Cole en numéro 3. "Je pense à des mecs polyvalents qui essaient constamment de transformer leurs flows et qui n'ont pas un flow défini qu'ils feraient tout le temps".

Il a pris un peu plus de temps pour trouver son numéro 4. Ce sera finalement Jay-Z parce qu'il "expérimente différents flows et qu'il est capable de partager un titre avec n'importe qui" tant il sait s'adapter. Pour le dernier rappeur de son top 5, Ludacris a eu une véritable crise de conscience. Il a dû faire un choix très dur entre Lil Wayne et Eminem. Il a finalement gardé Weezy parce qu'il a su "se réinventer à chaque fois au cours de ses 30 ans de carrière" mais il a avoué que le choix était "difficile".

Il n'a volontairement cité que des rappeurs toujours en vie. Parmi les disparus, il a parlé des flows de 2Pac, Biggie et Big L.