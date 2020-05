RK : son album est terminé

RK ne perd pas de temps !

RK n'a que 18 ans mais il vient d'annoncer avoir terminé son troisième album après "Insolent" et "Rêves de gosse", respectivement certifié or et platine en seulement quelques mois. C'est lui-même qui l'a annoncé sur Instagram. S'il continue de sortir un projet par an, on se demande où est-ce qu'il va s'arrêter !

Comme beaucoup, RK a profité du confinement pour travailler. Concentré sur une seule et unique chose, écrire et enregistrer. Forcément, il a avancé super vite et le voilà donc prêt à lancer son troisième album.