6ix9ine : le come-back de tous les records !

Les chiffres de "Gooba" sont incroyables !

On parle beaucoup de 6ix9ine pour des affaires extra-musicales. Mais c'est oublier que son come-back restera comme un des événements musicaux de l'année 2020 qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Les chiffres ne mentent pas. Et, après avoir battu le record de spectateurs sur un Live Instagram et celui du nombre de vues sur YouTube en 24h, Tekashi vient de littéralement exploser le compteur de vues de la même plateforme sur trois jours.

"Gooba" marque le retour de 6ix9ine comme s'il n'était jamais parti. Le rappeur le plus controversé du game US a claqué record sur record depuis son come-back en musique. "Gooba" donc fracassé le record d'Eminem avec "Killshot" pour le plus grand nombre de vues, portant la barre à 4,2 millions de vues en 30 minutes et 43 millions en 24h quand Em' n'en comptait "que" 38,1 millions. Et "Gooba" a aussi battu à plate couture la durée pour un clip à atteindre les 100 millions de vues. Il a fallu trois jours à la vidéo de Tekashi pour atteindre cette barre et c'est un communiqué Create Music Group qui nous l'apprend. C'est la vidéo la plus rapide de l'histoire pour un artiste américain. "Gooba" a dépassé Taylor Swift et son titre "ME!" en feat avec Panic At The Disco! ou celle du chanteur Brendon Urie et d'Ariana Grande pour le morceau "Thank U, Next".

Evidemment, ces chiffres ne font pas plaisir à tout le monde et ils sont nombreux à avoir logiquement la haine. Tout ceux qui travaillent depuis des années et qui restent droit dans leurs bottes ont des raisons d'être en colère mais c'est aussi la personnalité atypique de 6ix9ine qui a lui permis de réaliser ces records. S'il n'avait pas balancé tous ses potes du gang des Nine Trey Bloods et avait poursuivi normalement sa carrière, on ne parlerait pas autant de lui ni autant de ses chiffres. Car il n'y a pas que les fans de Tekashi qui sont allés regarder la vidéo. Absolument TOUT LE MONDE a voulu se faire un avis et on aimerait bien avoir des statistiques détaillées mais il y a fort à parier que beaucoup de vues l'ont été par des gens qui n'écoutent pas de rap habituellement. Qu'on le veuille ou non, 6ix9ine est aujourd'hui un phénomène. Et c'est ce statut qui explique, en partie, ses incroyables chiffres.

Une autre preuve ? La vidéo lyrics de "Gooba" qui vient de sortir à atteint le score astronomique de 2,5 millions de vues en seulement huit heures...