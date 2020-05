6ix9ine : son ex, Sara Molina, sort avec Rich The Kid !

Et ça ne plaît pas à Tekashi.

Sara Molina, la mère de la fille de 6ix9ine fait partie intégrante de l'histoire du rappeur aux cheveux multicolores. Après avoir affirmée que Tekashi l'avait maltraitée dans un live sur Instagram, elle a aussi dit qu'il avait des troubles psychiques et qu'il ne s'occupait pas du tout de sa fille. Et elle va même plus loin en ayant des rendez-vous avec un des (nombreux) ennemis de 6ix9ine, Rich The Kid en l'occurrence avec qui il se dispute le titre de "King de New York". Hier, DJ Akademiks a publié une vidéo de Sara Molina sortant de la Lamborghini bleue de Rich The Kid et il n'a pas fallu longtemps à 6ix9ine pour commenter ce qu'il venait de voir.

Et là son élégance et son ressentiment se sont exprimés. Il a écrit : "Il l'a louée ainsi que la Lambo pour quelques heures".

Cela fait des années que le couple entretient une relation tumultueuse. La dernière fois que Sara Molina a parlé du père de sa fille, c'était pour expliquer que 50 Cent lui avait appris comment cacher son argent pour ne pas payer de pension alimentaire. Plus tôt, elle s'était plainte que Tekashi n'avait pas vu ou parlé à sa fille depuis sa sortie de prison...

L'ambiance n'est donc pas au beau fixe entre les ex. Et que Sara Molina sorte ou pas réellement avec Rich The Kid, on voit bien que c'est pour se venger de 6ix9ine dans une espèce de lutte d'influence déplacée. Pour l'un comme pour l'autre, la priorité devrait être leur enfant, pas leurs egos...