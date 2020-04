Rap Confinement : Zed Yun Pavarotti tente des choses

Attention, les réponses de Zed Yun Pavarotti ne sont sans doute pas à prendre au premier degré...

Hatik, Gianni, GLK, S.Pri Noir, Benab, Sean et Lestin nous ont tous donné leurs avis sur leur façon de travailler durant la période de confinement et chacun le vit comme il peut. Zed Yun Pavarotti, lui, est plus lunaire et moins terre à terre dans lequel il explique tenter pas mal de choses assez folles. Une interview à lire à plusieurs degrés...

Comment travailles-tu durant le confinement ?

Par télépathie, j’ordonne au ciel de m’aider et des fois ça marche.



Est-ce que cela freine tes activités ?

Ça freine certains trucs comme faire jouer dix violons ou enregistrer un piano à queue ; faire un chef d’œuvre en somme. Mais, Dieu merci la techno existe.



Comment fais-tu pour y remédier ?

Je regarde les trois parrains.



Quelles solutions as-tu trouver pour travailler avec ton équipe ?

On fait le plan de com en hurlant par la fenêtre, on habite un peu loin les uns des autres.



Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Je passe de pas grand-chose à rien, c’est pas l’enfer.



Tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilise-tu ?

Je me regarde dans la glace.

Propos recueillis par Grégory Curot