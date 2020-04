Rap confinement : Benab se sent plus créatif

Benab profite finalement du confinement.

Hatik, Gianni, GLK et S.Pri Noir nous ont déjà expliqué comment ils travaillent et continuent leurs activités durant cette période de confinement. C'est au tour de Benab en pleine préparation d'un album de passer sur le grill. Comme on l'avait remarqué chez d'autres, il reconnaît que cela l'oblige à plus de créativité et que le confinement le stimule.

Comment travailles-tu durant le confinement ?

Je fais des mélo, des toplines, j’écris. Je fais ça chez moi dans un premier temps pour limiter un maximum les aller-retour au studio. Et ensuite, dès que j’ai tout de prêt, je vais au studio pour poser.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Forcément, ça a freiné car on ne peut pas clipper, aller faire des interviews chez les médias (en radio ou TV par exemple) mais on trouve d'autres solutions pour promotionner notre musique, ça nous permet d'être plus créatif que d'ordinaire

Comment fais-tu pour y remédier ?

J’y vais en douce. Je prends la bécane et j’y vais.

Quelles solutions as-tu trouver pour travailler avec ton équipe ?

On travaille déjà à distance même hors confinement. On utilise tous les réseaux pour communiquer.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

J’ai l’impression que le confinement a fait que j’ai accéléré mon activité. Je suis obligé d’être actif partout : sur les réseaux et dans la production des sons.

Tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilise-tu ?

J’écoute beaucoup plus de musique que hors confinement donc j’accumule les inspirations. J’écris, je topline et j’écoute de la musique !

Propos recueillis par Grégory Curot