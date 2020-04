Booba - Leto : bientôt le feat !

Grosse combinaison entre B2O et Leto !

On savait que Leto était très chaud en ce moment et qu'il avait du buzz. Son EP "Virus : avant l'album" a été très bien reçu et il fait partie de ceux dont on attend l'album. Mais là, ça va plus loin parce qu'il a été validé par Booba en personne, à tel point que le feat serait déjà en préparation. C'est en tout cas ce qu'affirme le manager du rappeur de PSO Thug. Ce serait une sacrée connexion entre les deux rappeurs.

Si Leto est une véritable machine à faire des feats, il travaille désormais à finaliser les siens pour son propre projet. Sur son EP, il partage le mic avec PLK, Ninho et Zed du groupe 13 Block. Mais on l'a aussi entendu avec Rémy, Hornet La Frappe, Yaro, Timal, 4Keus, Alonzo, S.Pri Noir, Aero son collègue de PSO Thug, CG6 etc... Sauf que cette fois la rumeur qui secoue les réseaux sociaux et par extension le rap français c'est que Leto aurait tapé dans l'oeil et dans l'oreille de Booba en personne et que les deux rappeurs auraient prévu de partager un feat ! Rappelez-vous qu'il y avait déjà une connexion entre les deux artistes puisque Leto apparaît dans la vidéo du titre "Glaive" de B20. Et puis à l'heure de la communication 2.0, les deux artistes se suivent désormais sur les réseaux. Cela a été suffisant pour lancer la machine à rumeur. Sauf qu'aujourd'hui, Fazz, le manager de PSO Thug a effectivement confirmé qu'il se passait bien quelque chose entre les deux artistes.