Booba dévoile un nouvel inédit sur Instagram

Le texte de B2O prône le combat.

Booba est ultra présent depuis le début du confinement. Il a compris que sa position l'engageait, l'obligeait presque, à faire quelque chose durant la crise sanitaire alors il a lancé l'émission Corona Time dont il a déjà fait deux numéros. Mais il n'oublie pas que c'est un rappeur avant tout et pas un journaliste et que sa musique peut faire un bien fou durant cette période de quarantaine. Alors, il vient de partager un deuxième inédit sur son compte Instagram. Le premier avait été publié il y une semaine et voici qu'il a partage un autre morceau, preuve qu'il continue lui aussi à travailler et à avancer. Et puis, une telle nouvelle ne peut que faire plaisir aux amateurs de rap.

Sur le compte d'Instagram de Booba, on peut trouver une minute d'un nouveau morceau. Sur l'image, on le voit de dos, dans le noir, tout tatouages dehors et on pense deviner une arme qu'il porterait sur le dos. Il faut dire que les paroles de son titre ne laisse que peu de place à l'imagination, il s'agit clairement d'une critique du système qui nous a conduit à la période que l'on vit actuellement. et d'un texte de combat. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans sa publication précédente, B2O reprenait un extrait d'une interview dans laquelle il parlait d'environnement et disait de façon presque prophétique : "ça va partir en couilles".