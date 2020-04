Booba tease un inédit !

Il nous fait la surprise sur Instagram.

Booba est très investi depuis le début de confinement et de l'épidémie. Il y a quelques jours, il mettait en ligne une émission pour sensibiliser son public, notamment les jeunes sur la nécessité de rester chez soi pour vaincre le coronavirus. Plus tard, interrogé par Europe 1, il expliquait qu'il avait le temps de travailler sur de nouveaux morceaux mais que ce n'était pas vraiment la priorité. Ceci dit, il sait très bien qu'un nouveau titre de sa part ferait plaisir à tout le monde. Alors, il vient de teaser un inédit sur Instagram. Parce que ça aussi, c'est une bonne nouvelle et ça va aussi servir à rompre la monotonie du confinement.

Booba est posé, torse nu dans le jardin de sa maison de Miami. Il allume un gros spliff tandis que retentissent les premières mesures et cette phrase : "Je crois beaucoup aux chiffres" qui lance le titre. La prod a des BPM peu élevés et elle est plutôt simple mais elle met direct en place une atmosphère agressive, un peu violente. Le flow de Booba que l'on reconnaît aisément est parfaitement maîtrisé et possède lui aussi un côté hardcore tandis que le sujet est finalement assez basique puisqu'il parle d'argent. Mais, on ne peut pas le nier, ça marche très bien et notre nuque ne peut s'empêcher de bouger tant les punchlines qui se succèdent nous font du bien. Mais bon, plus que des mots, il faut mieux que vous vous fassiez vous-mêmes une idée alors voici le teaser, de plus de deux minutes quand même ! Vivement que l'on puisse écouter le son en entier !

Et B2O le dit lui-même : "La piraterie n'est jamais finie" ! Et c'est plutôt une bonne nouvelle.