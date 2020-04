Kodak Black annonce son album "Kill Bill"

Oui, oui, il est toujours en prison.

Alors que T.I., pourtant pas son meilleur ami, vient de demander à ce qu'il sorte de prison à l'instar de 6ix9ine, Kodak Black ne perd pas de temps. Il a tout simplement annoncé qu'il allait sortir un nouvel album, "Kill Bill".

Que les rappeurs sortent des titres ou des clips durant leur détention, cela s'est déjà vu. Souvent, tout était déjà prêt au moment de leur arrestation. Mais qu'ils sortent un album complet, c'est déjà beaucoup plus rare. Et pourtant, Kodak Black, sous les verrous depuis plusieurs mois vient d'annoncer via Twitter qu'il allait sortir un nouvel album "Kill Bill". Le rappeur a partagé cette information avec une image photoshoppée par un fan qui le compare à la légende de la NBA, Kobe Bryant. Rien que ça...

#KillBill Coming Real Soon‼️ Until then vibe to these Championships ???????? pic.twitter.com/7lcwEoWfHN — Kodak Black (@KodakBlack1k) April 4, 2020 La photo montre la tête de Kodak Black sur le corps de Kobe lorsque la star des Los Angeles Lakers dévoilait ses cinq trophées NBA lors d'une conférence de presse. Pour pousser la comparaison plus loin, chacun des trophées correspond à un projet du rappeur.

Kodak Black qui devrait logiquement rester en prison jusqu'en août 2022 pour des infractions fédérales relatives aux armes à feu sortirait, avec "Kill Bill", son premier projet depuis "Dying To Live" en 2018. On n'en sait pas beaucoup plus, ni à quelle date l'album est censé sortir, ni comment Black a fait pour l'enregistrer. Est-ce que ce sont des "chutes de studio", des morceaux qu'il avait mais qu'il n'a jamais sorti, est-ce que ce sont de nouveaux enregistrements ? Il y a beaucoup de questions autour de "Kill Bill".