Lil Wayne tease "quelque chose de spécial"

Et c'est pour bientôt !

Alors que toute l'industrie de la musique est au ralenti, Lil Wayne vient d'annoncer que, très bientôt, il fallait s'attendre à quelque chose de spécial de sa part.

Weezy n'a pas donné beaucoup de détails mais a été suffisamment énigmatique pour susciter l'intérêt des amateurs de rap. Il a en effet révélé via un post Instagram qu'il pourrait balancer de la nouveauté dans un un avenir très proche. Cela n'a pas manqué de faire réagir ses fans.

"J"ai quelque chose de spécial à venir très bientôt. Restez en sécurité et en bonne santé !"

On espère juste qu'il s'agit bien d'un projet musical et pas d'un partenariat avec Ugg la marque des bottes qu'il porte sur la photo et qu'il semble mettre particulièrement en avant. Les fans de Lil Wayne ont, en tout cas, ouvert la discussion. Les deux hypothèses les plus probables selon eux, c'est que le rappeur va balancer une mixtape pour briser la monotonie du confinement ou alors qu'il a enfin mis en route son album si attendu, le sixième volume de la série "Tha Carter".

A moins qu'il ne parle de projets qui sont déjà sur les rails ? Il y a quelques semaines, 2 Chainz a effet confirmé qu'il travaillait avec Weezy sur un album commun, "ColleGrove 2" qui devrait sortir en 2020. Une chose est (quasiment) sûre, ce ne serait pas le projet que Weezy avait avec Juelz Santana puisque le manager de ce dernier a annoncé qu'il était abandonné alors qu'on en parle depuis une bonne dizaine d'années.

Alors, il ne reste plus que la patience, surtout que Lil Wayne a déjà sorti un album cette année, "Funeral".