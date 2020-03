Rohff, Koba LaD, Da Uzi : les nouveautés singles !

Une sélection pour faire du bien à vos oreilles.

Le vendredi n'est pas seulement synonyme de sorties d'albums. C'est aussi le jour où sont balancés les tout derniers singles.

ROHFF - "SOLO"

On commence avec un des patrons du rap français qui envoie le titre "Solo", une semaine seulement après "T'as capté". Il avait dit qu'il n'abandonnerait son public durant la quarantaine et il tient sa promesse avec ce nouveau single, moins énervé que son précédent mais tout aussi intéressant.

KOBA LAD - "Ça ira mieux demain"

Pris dans la polémique, Koba LaD s'est fait discret d'un point de vue musical. C'est donc avec plaisir qu'on enregistre son retour avec le single "Ça ira mieux demain" dans lequel il évoque la difficulté de quitter la vie de rue.

DA UZI - "Autre Part"

Da Uzi a balancé un extrait de son prochain album "Architecte" avec le single "Autre Part", également une expression de la difficulté à quitter le quartier et ceux qui ne veulent pas qu'il prenne son envol.

DIDDI TRIX - "Quoi d'neuf"

Diddi Trix envoie le deuxième extrait de son album à venir.

PARTYNEXTDOOR feat. Rihanna - "Believe it"

Pour mettre encore plus de lumière sur son album "PARTYMOBILE", PARTYNEXTDOOR a pris le parti de mettre en avant sa collaboration avec Rihanna, un bijou qui porte littéralement son projet.

JESSIE REYEZ feat EMINEM - "Coffin"

Vous ne la connaissez peut-être pas mais la chanteuse canadienne vient de s'offrir un featuring rare, celui d'Eminem, pour son album qui vient de sortir, "Before Love Came To Kill Us".