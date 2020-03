Machine Gun Kelly veut "tuer" Eminem !

Dans un nouveau morceau "Bullets with Names", Machine Gun Kelly relance son clash avec Eminem

La compétition dans le rap game a quelque chose d'assez fascinant. Notamment quand certains artistes s'aventurent dans la pop en affirmant qu'ils en avaient marre d'être enfermés dans la case du rappeur, mais qui reviennent en kickant fort au moindre petit taquet balancé par un rival. C'est un peu ce qui arrive à Machine Gun Kelly en ce moment, lui qui avait commencé en proposant un rap très hardcore, parfois même hurlé, avant de faire un virage un peu plus pop / rock. Puis de rappeler à tout le monde qu'il était avant tout un bon kickeur, lorsqu'a éclaté son clash avec Eminem il y a maintenant quelques années.

Avec son nouveau morceau "Bullets With Names", au titre assez explicite, il s'adresse de manière un peu voilée à Eminem dans son refrain : "I got a bullet with somebody's name on it, I run up on 'em, i don't need no aim on it". Le tout avec un jeu de mot entre Em', diminutif d'Eminem, et 'em, abréviation du mot "them" en Anglais. Un beau tacle envoyé en direction de Slim Shady, avec qui il a avoué qu'il allait sûrement continuer la provocation jusqu'à la fin des temps. Car cette rivalité le stimulerait.

Il est vrai que le morceau de MGK est d'assez bonne qualité, en featring avec Lil Duke, Young Thug et RJmrLA. Le tout sur une prod de Ronny J assez efficace. Ca débite sec et ça kicke de manière très mathématique sur l'instru, on espère que ce clash nous donnera l'occasion d'écouter d'autres bons titres de ce style. Car jusqu'ici on a été plutôt bien servis par Machine Gun Kelly et Eminem.