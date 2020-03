We Love Green : de nouveaux rappeurs au programme

Lorenzo, Hamza & SCH... We Love Green livre ses nouveaux noms.

Tous les ans, le festival We Love Green nous donne rendez-vous au bois de Vincennes, non loin de la capitale. Rencard les 6 et 7 juin prochain pour kiffer un maximum. Cette année, l’event s’annonce fou puisque de nouveaux artistes viennent de confirmer leur présence. Un indice ? Ça va rapper fort !



Depuis 2011, We Love Green fait bouger comme jamais les parisiens et autres fans de musique venus d’ailleurs. Le festival de musique électro-pop est très attendu chaque année. Après Booba, Future ou encore Aya Nakamura en 2019, qui seront les artistes présents au mois de juin prochain ? 28 noms viennent d’être ajoutés. Un chose est certaine, l’événement va être dingue et mettra la culture urbaine en lumière.

S’il y a bien un week-end à reserver les prochains mois c’est celui du 6 juin. We Love Green fait son come-back. Et quel retour ! Le festival promet encore une fois de se surpasser avec une programmation de folie. Si des artistes comme Young Thug, Bad Bunny, Lomepal ou encore Ninho avaient déjà confirmé leur venue, des noms ont été ajoutés à la liste. Vous retrouverez des petits bijoux comme Meryl, Lorenzo, Hatik, mais également Hamza & SCH. Ces deux derniers se produiront d’ailleurs ensemble. Un projet serait-il en route ? A creuser…

Les organisateurs ont aussi tenu à affirmer leur solidarité avec l'ensemble des acteurs culturels qui subissent les conséquences du coronavirus. Ils soutiennent et comprennent les mesures qui sont prises actuellement. La direction déclare dans un communiqué : "Dans un contexte inédit pour le secteur de la culture, WE LOVE GREEN affirme son entière solidarité avec l’ensemble des salles, festivals et acteurs culturels qui subissent la situation actuelle. Si nous comprenons l’importance de ces mesures pour la santé de nos concitoyens, il est essentiel de rester soudés pour que la Culture puisse continuer de vivre et de s’exprimer librement" . Elle ajoute mettre tout en oeuvre pour que l’event se déroule dans "les meilleures conditions".

On croise les doigts pour que tout rentre dans l'ordre d'ici là !