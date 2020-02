Pour Waka Flocka Flame, le hip-hop n'est pas dangereux !

Jim Jones a récemment insisté sur le fait qu'il était "plus dangereux" d'être un rappeur que d'être un soldat en Irak, des propos qui ont provoqué la colère d'un vétéran de la guerre en Irak. De toute évidence, Waka Flocka Flame pense que le fait de dire que le rap est dangereux est plus dangereux que le rap lui-même.

Les sentiments du MC ont clairement ouvert la voie à un débat. Tout au long de l'histoire du rap game, il y a eu plusieurs meurtres de haut niveau, tous non résolus, de Tupac Shakur, Notorious B.I.G. et Jam Master Jay, à Nipsey Hussle, XXXTENTACION et, plus récemment, la star du rap de Brooklyn, Pop Smoke.

Mais les guerres en Irak et en Afghanistan ont tué des milliers de soldats et d’innocents, donc comparer les deux situations est impensable.