Les albums de rap américain qui fêtent leurs 20 ans en 2020 !

Le temps passe vite... Tous ces albums ont déjà 20 ans !

2000 a été une année faste en termes de sorties de qualité dans le rap américain. 20 ans après, plusieurs sont devenus des classiques indémodables que l'on écoute encore aujourd'hui.

Outkast "Stankonia"

Le duo d'Atlanta a dévoilé son album "Stankonia" en 2000 ! Pour ce projet ils ont gagné deux Grammy Awards dont celui de "Meilleure Performance de Rap" pour le titre "Ms. Jackson".

Eminem "The Slim Shady LP"

Impossible de passer à côté de ce classique ! Le premier gros succès d'Eminem produit par Dr.Dre a fait naître les morceaux "Stan" et "The Real Slim Shady".

Jay-Z "The Dynasty : Roc La Familia"

Le milliardaire est dans l'industrie depuis plus de 20 ans et il est un des rappeurs qui dominait New-York à l'époque. Dans ce projet on note surtout "This Can't Be Life" et "I Just Wanna Love You (Give It 2 Me)" avec Pharrell Williams.

Lil Kim "The Notorious K.I.M."

Celle qui gérait le rap game à l'époque, c'est bien elle ! Le deuxième album studio de Lil Kim est le projet rap d'une femme qui s'est le mieux vendu en 2000.

Common "Like Water for Chocolate"

L'album de Common est certifié disque d'or et marque un vrai tournant dans sa carrière. C'est également la première fois qu'il collabore avec les Soulquarians.

Da Brat "Unrestricted"

La rappeuse a sorti son album "Unrestricted", le troisième album studio de Da Brat. Pour ce projet, elle change totalement de style et on le remarque notamment dans "Watchu Like" en featuring avec Tyrese.

Nelly "Country Grammar"

Ce projet est très important pour Nelly car c'est avec "Country Grammar" qu'il se lance dans une carrière solo. Le projet est certifié neuf fois disque de platine !

Black Eyed Peas "Bridging the Gap"

"Bridging the Gap" est le deuxième album studio du groupe légendaire. Fergie n'est pas encore de la partie, c'est Kim Hill la chanteuse du groupe. C'est aussi en 2000 qu'elle décide de quitter les Black Eyed Peas.

M.O.P "Warrioz"

L'album "Warrioz" et le morceau "Ante Up" fait son entrée dans la liste aussi ! Le groupe était justement à Paris au mois de février pour un concert évènement commémorant les 20 ans du projet.

Lil Wayne "Lights Out"

Les débuts de Lil Wayne se sont faits à cette époque, encore loin de la période Young Money et des projets "Tha Carter", c'est avec ça qu'il a posé ses bases.

Snoop Dogg "Tha Last Meal"

L'album produit par Dr.Dre, Timbaland ou encore Soopafly a 20 ans aussi ! Il comprend les titres "What's My Name Part 2", "Lay Low" ou "Wrong Idea"