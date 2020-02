Nas travaille sur un nouvel album selon Big Sean !

Big Sean a mis Nas dans une sale situation en le forçant à admettre qu'il préparait un nouvel album.

Plus on avance dans le temps et plus les préparatifs autour de la sortie d'un album d'une star du rap US sont jalousement gardés. Sauf qu'à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, garder des informations confidentielles est devenu quasiment impossible et les fuites se multiplient de toutes parts, avec parfois des albums entiers diffusés avant leur sortie officielle. Mais d'autres fois, ce sont vos potes qui vous mettent dans des situations compliquées en vendant la mèche au sujet d'un morceau ou d'un projet. C'est exactement ce qui est arrivé à Nas aujourd'hui, à cause de Big Sean.

En effet ce dernier était visiblement en studio en compagnie de la légende du rap East Coast. Il a décidé de filmer une petite vidéo pour les fans dans laquelle il lâche une bombe. "Au fait, Nas va sortir un album. Regardez, je le filme en ce moment. Tu vas le sortir ?", déclare Big Sean hilare, en filmant un nas visiblement un peu mal à l'aise. Nas finira tout de même par confirmer en rigolant : "Quelque chose comme ça, quelque chose comme ça". On espère que Nasir Jones ne voulait pas sortir un "album surprise", pêché mignon des rappeurs ces dernières années.

Ce projet avait été annoncé à demi-mots par Nas et son équipe lors d'une interview fin 2018. On espère donc qu'en effet la date de sortie se rapproche même si Nas a souvent mis un peu de temps entre deux projets, pour le plus grand malheur de ses fans.