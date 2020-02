Hatik : un inédit et une mixtape annoncée !

Le rappeur Hatik a dévoilé la date de sortie de sa prochaine mixtape, avec un extrait inédit !

Hatik a fait partie des noms qui ont beaucoup fait parler d'eux en 2019. Une mixtape "Chaise Pliante", des freestyles à la pelle, et même un passage chez "Rentre Dans le Cercle", voilà qui a suffi au rappeur des Yvelines pour commencer son ascension du rap game français. Pas de quoi faire péter un disque d'or pour l'instant, mais les bases du rappeur sont solides, et il est polyvalent, même si le côté kickeur et énervé est plus souvent mis en avant. Et pour 2020, il nous a évidemment prévu un nouveau projet, une mixtape, si on en croit son compte Twitter.

NOUVELLE MIXTAPE LE 06.03 ????????????????????



1er extrait BENZO dispo ici : https://t.co/fwrdWlhg5X



— Hatik (@HatikMusic) February 3, 2020

Une tape qui pourrait bien s'appeler "Chaise Pliante 2", même si rien n'est sûr, et dont il a dévoilé aujourd'hui la date de sortie sur les réseaux sociaux. Ca sortira donc le 6 mars prochain, dans un peu plus d'un mois donc, et il en a également profiter pour faire découvrir un extrait inédit, celui d'un morceau nommé "Benzo". Un extrait avec beaucoup de basses, un flow chanté avec un rythme plutôt rapide, assez innovant de la part de Hatik. Le morceau est évidemment disponible sur toutes les plateformes de streaming.

On espère qu'on en saura vite plus, avec pourquoi pas d'éventuels featurings, puisque Bosh était par exemple présent sur la mixtape précédente. En attendant, voilà de quoi faire patienter les fans avec ce nouveau morceau, et, on imagine, au moins un clip de la part d'Hatik avant la sortie du projet !