Lizzo, Lil Nas X, Nipsey Hussle, 21 Savage... Voici les gagnants des Grammy Awards !

Voici la liste de ceux qui ont représenté dignement le rap game américain...

Ce dimanche 26 janvier, l'une des plus grosses soirées de récompenses américaines a eu lieu à Los Angeles : Les Grammy Awards ! Une soirée très riche émotionnellement... Retour sur les plus grands moments de la soirée !

Présentée par la belle Alicia Keys pour la deuxième année consécutive, la soirée a été marquée par performance exceptionnelle, des remises de prix surprenante mais aussi par des mauvaises nouvelles. En plein direct, les artistes ont dû rendre un hommage de dernière minute à leur star du basket, Kobe Bryant. L'un des plus gros joueurs de l'histoire des Los Angeles Lakers est décédé tragiquement hier soir lors d'un accident d'hélicoptère. L'une de ses filles, Gianna, est décédée avec lui. Une soirée très difficile pour l'assemblée qui a dû continuer les festivités tout en faisant face à une nouvelle extrêmement douloureuse.

D'ailleurs, la soirée devait être mise en l'honneur du rappeur Nipsey Hussle décédé en mars dernier. Finalement, l'hommage s'est fait pour ces deux personnes de renommées.

Côté victoire, au Los Angeles Staples Center, la 62e cérémonie des Grammy Awards a vraiment été bénéfique pour certains artistes... mais peu pour l'urbain ! Hormi, le très regretté Nipsey Hussle, a remporté un Grammy d'honneur pour son album posthume dans la catégorie Meilleur Performance Rap. Ailleurs, 21 Savage et J.Cole ont également remporté un prix dans la catégorie meilleure chanson rap avec le single "A Lot" tandis que le créatif, Tyler The Creator a remporté le prix du Meilleur Album Rap de l'année avec "IGOR". Le prix de la meilleure performance artistique est attribué à la chanteuse, Lizzo pour "True Hurts" ! L'artiste est vraiment un personnage : puissante, authentique et extravagante, son prix est amplement mérité ! Elle emporte également le prix de la Meilleure Performance R'n'B pour "Jerome" et le prix du Meilleur Album Contemporain de l'année.

Pour le meilleur duo de l'année, on compte forcément Lil Nas X et Billy Ray Cyrus pour "Old Town Road". Ce titre est tout de même le son le plus écouté de l'année. Mention spéciale à la chanteuse américaine de 18 ans, Billie Eillish, grande gagnante de cette soirée ! Elle a raflé beaucoup de prix dont celui du "Meilleur Album Pop".