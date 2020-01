50 Cent demande à Eminem de ne pas répondre à Nick Cannon !

50 Cent a conseillé Eminem sur sa querelle en cours avec Nick Cannon. Fifty a dit à Eminem de ne pas prendre la peine de répondre aux disstracks du boss de Wild' N Out. Le rappeur du Queens a exprimé son opinion sur le beef entre Nick et Em.

"Je lui ai dit de ne rien lui dire", a déclaré 50 Cent lors d’une interview accordée à ABC. "Le morceau est une horreur".

Depuis qu'Eminem a ravivé son beef avec Nick Cannon dans "Lord Above" de Fat Joe et Dre le mois dernier, Nick a balancé trois disstracks destinés à l’auteur de "Marshall Mathers LP 2": "The Invitation", "Pray For Him" et "Canceled: Invitation".