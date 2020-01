French Montana accuse 50 Cent d'être une balance !

"LÀ D’OÙ JE VIENS ON NE PEUT PAS FAIRE PIRE QUE ÇA .... UN VRAI RAT WOWWWW 59 EST UN INFORMATEUR GOUVERNEMENTAL ET VOICI LE TRAVAIL SUR PAPIER POUR LE PROUVER !!", écrit French dans sa légende Instagram.

"JE JURE QUE C'EST MON DERNIER POST .... !! CE BEEF EST TERMINÉ ..... IL A DÉJÀ APPELÉ LE SYSTÈME POUR MOI !! J'AI DÛ METTRE LE CLOU DANS LE COFFIN COMMENT POUVEZ-VOUS SUPPORTER QUELQUE CHOSE QUE CE GARS FAIT! ! TEL PÈRE TEL FILS SON NOM EST SURLIGNÉ JUSTE AU CAS OÙ VOUS NE TROUVEZ PAS LE DINOSAURE LOL".

Il convient de noter que ce prétendu document de police a été largement considéré comme un faux par les internautes depuis des années maintenant, et les membres du camp d'Irv Gotti, y compris l'adversaire de longue date de Fifty, Ja Rule, ont fait allusion à ces documents allégués depuis longtemps.

French et 50 n’ont cessé de se clasher au cours des deux dernières semaines. Peu de temps avant le Nouvel An, Curtis a interpellé Montana pour avoir copié un modèle Bugatti de 2008 et d’avoir, soi-disant, contracté un prêt de 60 mois pour le financer.

Après que French ait répondu à Fif, le protégé de Diddy a continué à alimenter le beef en surnommant le rappeur du Queens de rat sur Instagram.