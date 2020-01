Drake a-t-il annoncé son projet avec Future ?

Drake pourrait bien être sur le point de sortir son projet commun avec Future, attendu par tous les fans depuis presque un an.

Si on devait nommer les plus gros rappeurs US des dix dernières années, il est à peu près certain que Future et Drake seraient dans le top 10, peut-être même dans le top 5, ça dépend des aspects pris en compte. En termes de ventes, ou d'influence dans la musique, on ne peut rien enlever à ces deux mastodontes, qui ont rythmé les ondes ainsi que les soirées, aux sons de "Mask Off" ou autres "God's Plan". Et pour couronner le tout, les deux rappeurs s'adorent, et Drake a de nombreuses fois clamé son amour d'Atlanta et de ses rappeurs, comme Future justement.

De cette amitié est née une mixtape, "What A Time to Be Alive", sorti en 2015, qui avait été un carton, notamment grâce au single "Jumpan". Et selon XXL, Drake pourrait être en ce moment en train d'annoncer la sortie du projet. C'est en tout cas ce que laisse à penser la photo postée par Drizzy dans une story Instagram, sur laquelle on aperçoit les mots "Life Is Good, Future + Drake".

Si on ne sait pas encore s'il s'agit d'un projet, ou d'un simple featuring, on se rappelle également la photo postée par Drake et Future où on les voit en compagnie de 21 Savage, en train de tourner un clip au Mc Donald's d'Atlanta. Drake avait également annoncé à plusieurs reprises qu'il travaillait pour donner une suite à sa mixtape commune avec Future, et ce dernier avait répondu que de son côté, presque tout était terminé. 2019 est terminée, on imagine donc que ça ne devrait plus traîner !