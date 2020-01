Travis Scott : "Jackboys" numéro un du Billboard

Travis Scott cartonne avec son nouvel album.

Travis Scott valide son influence dans le rap game US. Il a clairement sa place. Preuve en est : son nouvel album "Jackboys" est déjà numéro 1 du Billboard.

"Jackboys" est sorti le 27 décembre dernier et on peut dire que son entrée est remarquée. Le nouvel album de Travis Scott a atteint la première marche du podium du Billboard. 154 000 exemplaires vendus au total pour le moment. Un carton. Et ce n’est que le début.



Qu’est ce qu’on peut dire de "Jackboys" ? Ce disque de sept titres met en lumière la team de l’ex de Kylie Jenner. On a Sheck Wes, Don Toliver et DJ Chase B. Celui qui sera sur scène à Coachella cette année invite aussi ses deux compères du groupe Migos, Quavo et Offset sur "Had Enough". Des personnalités de renom extérieurs à son label Cactus Jack, sont aussi de la partie tels que Young Thug et Pop Smoke.

Faut savoir que "Jackboys" est le premier projet de Travis Scott qu’il réalise sur son propre label. Bravo l'artiste.

Le dernier album de Travis Scott, "Astroworld", a été lâché en 2018. Nul besoin de préciser que l'opus a été une réussite. Cet été son documentaire "Look Mom I Can Fly" sur Netflix avait cartonné. Et en 2019 le rappeur a également fait son apparition sur le projet "For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)", sur le morceau "Power is Power" avec ses potes The Weeknd et SZA. Bref, RAS (rien à signaler pour info), Travis est toujours là. Et compte bien rester.

Si en 2019 le programme avait été très chargé, l'année 2020 s’annonce encore plus dingue !